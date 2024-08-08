شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على زد فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الزمالك في التاسعة مساء اليوم الخميس، نظيره زد اف سى على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة دوري nile



الزمالك يتفوق على زد فى القيمة التسويقية

الزمالك يتفوق على زد اف سى فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 17.40 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لزد اف سى 6.58 مليون يورو.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول الدورى برصيد 52 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 49 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.

وفى المقابل يحتل زد اف سى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 47 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 11 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.

وفاز الزمالك على إنبى برباعية مقابل هدفين بأخر ظهور فى المسابقة فيما خسر زد اف سى من بيراميدز بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة.