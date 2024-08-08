دورة تورونتو: خروج جابر أمام أوساكا في الدور الأول

الرياص - اسماء السيد - تورونتو (كندا): خرجت التونسية أنس جابر المصنفة تاسعة مبكراً من دورة تورونتو لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب بخسارتها أمام اليابانية ناومي أوساكا 3 6 و1 6 في الدور الأول.

وتحتل أوساكا المصنفة أولى عالمياً سابقاً، المركز الـ 95 في التصنيف العالمي حالياً لكنها نجحت في الفوز 5 مرات على لاعبة ضمن العشرين الأوليات على مستوى العالم منذ مطلع العام الحالي.

وقالت أوساكا الفائزة بأربعة ألقاب كبرى في الغراند سلام بين عامي 2018 و2021 "عندما ألعب ضد أفضل اللاعبات كما هي الحال ضد أنس، أقدّم أفضل مستوياتي. أشعر بثقة أكبر كشخص وكلاعبة".

وتلتقي أوساكا في الدور التالي البلجيكية إيليز مرتنس الفائزة على الأميركية كايتي فولينتس (57) 6 3 و6 1.

والتقت اللاعبتان مرتين هذا العام، فكانت الغلبة للبلجيكية في إنديان ويلز، قبل أن تثأر منها اليابانية في دورة سيرتوخيمبوس الهولندية.

وتستهل الأميركية كوكو غوف والبيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفتان أولى وثانية توالياً مشوارهما في الدورة الخميس.