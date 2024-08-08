القنوات الناقلة مجاناً .. موعد مباراة مصر أمام المغرب في أولمبياد باريس 2024

الشارقة - اميمة ياسر - يلاقي منتخب مصر الأوليمبي نظيره منتخب المغرب تحت 23 عاماً ، ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر إقامة المباراة ، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وكان منتخب مصر تحت 23 عاماً، تلقى الهزيمة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد من منتخب فرنسا، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات نصف نهائي أولمبياد باريس 2024، بينما تلقى المنتخب المغربي الهزيمة في الدور ذاته من المنتخب الإسباني بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وتنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس إكسترا 1"، النماقل الحصري للبطولة في أفريقيا والشرق الأوسط.

كما يمكن متابعة المباراة مجاناً عبر قناتي، الرياضية المغربية، والقناة "السادسة الجزائرية".

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