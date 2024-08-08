شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمواجهة حسم البقاء في الدورى أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال اليوم الخميس، الاستعداد لمواجهة فريق المقاولون العرب المقرر لها الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من دورى nile.

ومنح إيهاب جلال اللاعبين راحة من التدريبات أمس بعد العودة من قطر بعد الهزيمة من السد القطرى بهدف نظيف، في إطار المباراة الودية التي أقيمت في قطر احتفالا بمئوية الدراويش.

ويسعى إيهاب جلال إلى استغلال إقامة المباراة في الإسماعيلية من أجل حصد النقاط الثلاثة لضمان البقاء في الدورى الموسم المقبل بشكل رسمي.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 32 نقطة، جمعها من 32 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في 11 لقاء وخسر 14 مباراة، سجل لاعبو الإسماعيلى 32 هدفا واستقبلت شباكهم 40 هدفا.