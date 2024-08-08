شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات جمعت الزمالك وزد قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق الزمالك في التاسعة مساء اليوم الخميس، مع نظيره زد اف سى على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة دوري nile.



4 مباريات جمعت الزمالك وزد

مواجهات الزمالك وزد اف سى

سبق والتقى الزمالك مع زد إف سى فى 4 مباريات قبل لقاء الليلة، حيث خاض الفارس الأبيض مباراتين بالدورى أمام زد إف سى بمسماه القديم نادى مصر انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1 والتعادل السلبى، ومباراة بمسماه زد اف سى، وفاز الأخير بهدفين مقابل هدف.

بينما واجه الزمالك نظيره زد إف سى بمسماه الحالى فى بطولة كأس مصر 2020 وفاز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف، وبذلك يكون الزمالك فاز مرة وتعادل مرتين وخسر مرة أمام زد اف سى وسجل لاعبوه خمسة أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف.

وانتهت آخر مباراة جمعت الزمالك مع زد اف سى بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.

يحتل الزمالك المركز الرابع بجدول الدورى برصيد 52 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 49 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.

وفى المقابل يحتل زد اف سى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 47 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 11 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.