شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام زد فى دوري nile .. الجزيري فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

استقر البرتغالى جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك، على التشكيل الذى يخوض به مواجهة زد اف سى فى التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة دوري nile.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام زد حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري – عمر جابر

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – سيف جعفر – ناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيرى – سيد عبد الله "نيمار"

يحتل الزمالك المركز الرابع بجدول الدورى برصيد 52 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 49 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.

وفى المقابل يحتل زد اف سى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 47 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 11 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.

وفاز الزمالك على إنبى برباعية مقابل هدفين بأخر ظهور فى المسابقة فيما خسر زد اف سى من بيراميدز بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة.