شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. الجالية المصرية فى مباراة المنتخب الأولمبي أمام المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام منتخب المغرب تواجد عدد كبير من الجالية المصرية في مباراة المغرب المقرر لها السادسة مساء اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث "برونزية" والرابع في أولمبياد باريس 2024.

تشهد المباراة إقبال كبير من الجالية المصرية و المغربية بالإضافة إلى الجالية العربية الكبيرة الموجودة في فرنسا.

تنطلق مباراة المنتخب الأولمبي أمام المغرب في سباق تحديد صاحب الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في تمام الساعة الـ 6:00 من مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة و الساعة الـ 7:00 مساء اليوم بتوقيت الإمارات.

تنقل قنوات بي إن سبورتس و الكاس القطرية والرياضية المغربية مباراة المنتخب الأولمبي أمام نظيره المغربي في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية في باريس 2024.

يعتمد ميكالي في تشكيل المنتخب الأولمبي اليوم علي التوازن بين الدفاع والهجوم لمنع لاعبي المغرب من الوصول لمرمي حمزة علاء رغم النقص العددي في صفوف الفراعنة بعد تأكد غياب أحمد عيد الظهير الأيمن بسبب الإصابة أيضا طرد عمر فايد في المباراة الأخير أمام فرنسا مما جعل هناك فجوة في الدفاع أجبرت ميكالي علي إجراء بعض التغييرات.

ومن المتوقع أن يخوض المنتخب الأولمبي مباراة اليوم أمام المغرب بتشكيل مكون من :

حراس المرمي: حمزة علاء

الدفاع: كريم الدبيس وحسام عبد المجيد ومحمد طارق و محمد شحاتة

الوسط: محمد النني و أحمد نبيل كوكا ومحمود صابر

الهجوم: إبراهيم عادل و أسامة فيصل وأحمد مصطفي زيزو.

وتعتبر مواجهة مصر مع المغرب هي المواجهة العربية الثانية للفراعنة في الأولمبياد، حيث كانت الأولى في نسخة 1992 حينما التقى منتخب مصر نظيره القطري، وقتها تأهلت أربعة منتخبات عربية إلى نسخة إسبانيا 1992، وهي المغرب ومصر وقطر والكويت، وأسفرت حينها القرعة عن تواجد مصر وقطر، في المجموعة الثانية، إلى جانب إسبانيا وكولومبيا، وتواجه المنتخبان المصري والقطري، وآلت الكفة لصالح “العنابي” الذي أطاح بمصر بهدف دون رد،