شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على سموحة فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق الأهلى فى التاسعة مساء اليوم الخميس، فريق سموحة على ستاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة دورى nile.



الأهلى يتفوق على سموحة فى القيمة التسويقية

الأهلى يتفوق على سموحة فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.30 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لسموحة 5.15 مليون يورو.

ويسعى مارسيل كولر لقيادة المارد الأحمر للتتويج ببطولة الدورى ليحتفل ببطولته التاسعة مع المارد الأحمر كما سوف يسعى للحفاظ على قطار انتصاراته المتتالية الذى وصل للمباراة رقم 19 فيما سوف يفتش الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الاهلى عن مواصلة التألق وحسم لقب هداف الدورى المصرى بعدما وصل للهدف رقم 18 فى قمة ترتيب الهدافين.

فاز الأهلى على المقاولون العرب برباعية دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدورى فيما فاز سموحة على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى أخر ظهور بالمسابقة.

ويستمر غياب على معلول وعمرو السولية للإصابة بينما يغيب كل من كريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء بسبب المشاركة مع المنتخب الأولمبى فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

تاريخ مواجهات الأهلى وسموحة

28 مواجهة بين الأهلى وسموحة حقق المارد الأحمر 15 فوزا مقابل أربعة انتصارات لسموحة، فيما انتهت 9 مباريات بالتعادل بواقع خمسة تعادلات إيجابية و4 لقاءات بالتعادل السلبى، وسجل المارد الأحمر 45 هدفا فى شباك سموحة بينما تلقت شباكه 23 هدفا.

ويتبقى لـ فريق الأهلى، مباريات وزد وإنبى ومودرن سبورت فى بطولة الدورى المصرى موسم 2023 /2024، بينما يتبقى لبيراميدز، مواجهات والداخلية وطلائع الجيش.