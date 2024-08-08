شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. أحمد الجندى ومهند شعبان فى صدارة منافسات المبارزة بالخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

نجح الثنائى أحمد الجندي ومهند شعبان لاعبا منتخب الخماسى الحديث فى تصدر منافسات المبارزة في نصف نهائي اوليمبياد باريس في منافسات الخماسي الحديث، بعد مرو 24 جولة بالمنافسات .

استطاع أحمد الجندى أن يفوز فى 16 جولة مقابل خسارة 7 جولات محققا 205 نقاط، فى المقابل حقق مهند شعبان نفس النقاط من خلال 16 فوز، مقابل 8 خسائر ليتصدرا منافسات المبارزة .

وواصل أحمد الجندي تألقه حيث كان متصدر بعد مرور 19 جولة من تصفيات السلاح في الخماسي الحديث ، وكان محتلا المركز الثانى بعد أن فاز فى 13 جولة ، و6 هزائم، كما كان مهند شعبان محتلا المركز الثالث بعد أن تغلب فى 13 جولة مقابل 6 هزائم .، لينجح الثنائى فى النهاية فى تصدر منافسات المبارزة بعد مرور 24جولة من البطولة.

هذا مع العلم إن السلاح هي أول رياضة من منافسات الخماسي الحديث ويتبقى رياضات السباحة وركوب الخيل والرماية والجري المقرر إقامتهم يومي الجمعة والسبت لتحديد المتوجين بالميداليات

وكشف أحمد الجندى لاعب الخماسى الحديث عن طموحه فى التتويج بـ ميدالية جديدة فى باريس فى إنجاز جديد يحسب له، بحسب ماوصفه وعلى خلفية سايق حصوله على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020 ، جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده الاتحاد الدولي للخماسي الحديث برئاسة كلاوس شورمان قبل انطلاق منافسات اللعبة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقامة خلال الفترة من 26 يوليو الجارى حتى 11 أغسطس.