الامارات | وفاة متسابق الرياضات البحرية أحمد الهاملي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غيب الموت بطل الإمارات في الرياضات البحرية أحمد علي جابر راشد الهاملي متسابق فرق أبوظبي والإمارات وفيكتوري للزوارق السريعة.

ونعى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وإدارة فيكتوري الفقيد الذي انضم الى الفريق في المواسم 2017 و2018 و2019 حيث شارك في العديد من البطولات مسجلا العديد من الإنتصارات في بطولات العالم للزوارق السريعة -فورمولا 1- وإكس كات.

ويعد الفقيد واحدا من أبرز المتسابقين في مجال الزوارق السريعة وقد عرف بشغفه اللا محدود بالرياضات البحرية التي احبها وقد تخطى شغفه سباقات الزوارق السريعة واضعا بصمة في سباقات السفن والقوارب الشراعية المحلية وأيضا مسابقات صيد الأسماك والدراجات المائية.