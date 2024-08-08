بعد فشل صفقة عمر فرج.. نجم فلسطيني على رادار الاهلي بـ الميركاتو الصيفي

دخل مسئولو النادي الاهلي في مفاوضات مع الفلسطيني يوسف ساليتش، لاعب فريق سيريوس السويدي؛ وذلك تمهيدًا لضمه في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان مسئولو النادي الاهلي قد دخلوا في مفاوضات لضم عمر فرج الفلسطيني المحترف في الدوري السويدي، إلا أن الصفقة فشلت ولم تكتمل.

وأبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، موافقته على التعاقد مع يوسف ساليتش خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك لتدعيم خط الهجوم خاصة في ظل اقتراب محمود كهربا من الرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويحمل يوسف ساليتش الجنسيتين المصرية والدنماركية، حيث أنه في حالة التعاقد معه سيتم اعتباره لاعب محلي وليس أجنبي.

وتمكن ساليتش من إحرازه تسعة أهداف في 14 مباراة خاضها مع فريق سيريوس السويدي منذ انضمامه إليهم في فبراير الماضي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيره سموحة مساء الليلة، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، وفي حالة فوزه أو تعادله في مباراة اليوم سيتوج بلقب الدوري رسميًا.