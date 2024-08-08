موقف الاهلي من رحيل كهربا إلى بيراميدز

كشف الإعلامي محمد الليثي عن موقف مسئولي النادي الاهلي من رحيل محمود عبد المنعم كهربا إلى صفوف فريق بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال الليثي في تصريحات إذاعية: “مسئولي الاهلي رفضوا عرض بيراميدز لرحيل محمود كهربا إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي الجاري، على الرفن من تقديمهم عرضًا ضخمًا له”.

وأضاف: “مسئولو النادي الاهلي رفضوا فكرة انتقال محمود كهربا إلى صفوف فريق بيراميدز في الفترة القادمة؛ وذلك بسبب سوء العلاقة بين الناديين”.

وتابع: “كهربا سيرحل عن النادي الاهلي بنهاية الموسم الجاري، وسيتم الموافقة على رحيل اللاعب بعد منافشتها بنهاية الموسم”.

واختتم: “الاهلي وافق على رحيل كهربا إلى صفوف نادي زد لرغبته في إجراء صفقة تبادلية بضم محمد إسماعيل”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيره سموحة مساء الليلة، ويسعى إلى تحقيق الفوز أو التعادل لحسم لقب الدوري المصري الممتاز رسميًا.