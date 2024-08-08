"منزل مقابل ميدالية في باريس".. كيف أوفت لاعبة إكوادورية بعودها لوالدتها؟ (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشر الحساب الرسمي للجنة الأولمبية الإكوادورية، مقطع فيديو للاعبة لوسيا ييبيز، بعد ضمان ميدالية في أولمبياد باريس 2024، بالتأهل إلى التصفيات النهائية في فئة 53 كجم.

وظهرت لوسيا في مقطع الفيديو وهي تتحدث مع والدتها، عبر مكالمة فيديو، وقالت: "أمي، الآن يمكنني أن أشتري لك المنزل الذي وعدتك به، أنا حائزة على ميدالية أولمبية".

وتأهلت لوسيا إلى نهائي منافسات المصارعة عقب الفوز على الألمانية أنيكا ويندل، بنتيجة 10-0، لتضرب موعدا مع اليابانية أكاري فوجينامي في النهائية.

ومع وصول لوسيا إلى النهائي، تصبح أول إكوادورية تحقق ميدالية في المصارعة (سواء الذهبية في حالة الفوز أو فضية إذا خسرت)، كما أنها أصبحت أول من تحقق لبلادها ميدالية أولمبية في المصارعة سواء رجال أو سيدات.

اقرأ أيضًا:

التجنيد يُبكي لاعب في أولمبياد باريس 2024.. ما القصة؟