"بعد يوم من وصوله باريس".. للمرة الثالثة استبعاد لاعب من الأولمبياد بسبب زيادة الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

قررت اللجنة الأولمبية استبعاد المصارع الإيراني علي رضا سارلاك، بعد تخطيه الوزن المسموح، في منافسات وزن 57 كجم بالمصارعة الحرة.

ووصل رضا سارلاك إلى باريس، أمس الأربعاء، للمشاركة في الأولمبياد، بعد انسحاب مصارع صربيا المصنف الأول عالميا.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يتم فيها استبعاد لاعبين من أولمبياد باريس، بسبب زيادة الوزن، وكانت البداية عند المصرية يمنى عياد، والمرة الثانية باستبعاد الهندية فينيش فوجات، من نهائي وزن 50 كيلو جراما.

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