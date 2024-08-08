مباراة مصر والمغرب.. الهزيمة الأكبر تطارد الفراعنة وإنجاز تاريخي منتظر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تشهد مباراة تحديد الفائز بالميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024، بين منتخب مصر الأولمبي والمغرب، إنجازا تاريخيا، إذ يضمن أحد المنتخبين الميدالية الأولى للعرب في مسابقات كرة القدم بالأولمبياد.

وتأهل منتخب المغرب الأولمبي إلى نصف نهائي الأولمبياد، للمرة الأولى في تاريخه، لكنه خسر من إسبانيا بنتيجة 2-1، ليخوض لقاء اليوم لتحديد الفائز بالبرونزية، فيما خسر منتخب مصر الأولمبي من المضيف فرنسا بنتيجة 3-1.

ومن جانبه، يخوض منتخب مصر الأولمبي، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للمرة الثالثة بعد 60 عاما، إذ كانت المرة الأولى في نسخة أمستردام 1928، لكنه حل حينها رابعا، بعد الهزيمة من إيطاليا بنتيجة 11-3، وهي الأكبر للفراعنة في الأولمبياد.

وفي المرة الثانية التي نافس فيها منتخب مصر الأولمبي على الميدالية البرونزية، كانت في نسخة طوكيو 1964، لكنه خسر مرة أخرى في مباراة تحديد الفائز بالميدالية البرونزية، بالهزيمة من ألمانيا بنتيجة 3-1.

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