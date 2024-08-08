استمرار الشناوي وعودة الجزيري.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام زد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك، أمام نظيره زد، في التاسعة مساء اليوم الخميس، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ23 لبطولة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

ووضع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض، اللمسات النهائية على خطة الأبيض المناسبة لمواجهة زد، خلال المران الختامي أمس الأربعاء.

وسوف يشهد التشكيل، عودة التونسي سيف الجزيري، بدلا من ناصر منسي الذي لعب بشكل أساسي في المباراة الماضية أمام إنبي.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حمزة المثلوثي، مصطفى الزناري، عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، سيف جعفر، ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الجزيري، سيد عبد الله.

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الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وزد بالدوري المصري