سيراميكا ينهي الجدل بشأن رحيل بيكهام وريان للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، حقيقة رحيل ثنائى الفريق أحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام، إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتشر خلال الفترة الماضية عدد من التقارير زعمت رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع ثنائي سيراميكا كليوباترا أحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام، خاصة بعد تجديد عقد الأخير.

وقال البطاوي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر 1: "الزمالك نادٍ كبير ويشرفنا التعامل معه، ولكن حتى هذه اللحظة، لم يحدث أي تواصل رسمي لضم أحمد ياسر ريان أو أحمد رمضان بيكهام".

أضاف: "ريان وبيكهام من العناصر الأساسية في فريق سيراميكا، ونرغب في استمرارهما مع الفريق، وحسمًا للأمر لم تصلنا أي عروض رسمية".

اقرأ أيضا:

"مجانا".. بيراميدز يضع الرتوش النهائية لضم نجم الزمالك

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وزد بالدوري المصري