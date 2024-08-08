مصدر لـ"الخليج 365": نادي كورتريك البلجيكي يتواصل مع الأهلي لاستعارة لاعبه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

تلقى النادي الأهلي، عرضا بلجيكيا لاستعارة كريم الدبيس لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر لـ"الخليج 365": "نادي كورتريك البلجيكي تواصل مع الأهلي بخصوص استعارة كريم الدبيس، لكن حتى الآن النادي لم يرد عليه، لكن اللاعب من جانبه يرحب بإعارته".

وأضاف: "النادي البلجيكي يريد استعارة الدبيس بمبلغ 200 ألف دولار مع بند بأحقية الشراء مقابل 800 ألف دولار، ولكن الأهلي يرفض البند الأخير".

وأتم المصدر تصريحاته: "كريم الدبيس كان قريبا من نادي كورتريك، لكنه الأهلي فاوضه في هذا التوقيت، لذلك اعتذر للنادي البلجيكي".

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