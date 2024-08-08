شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة سموحة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الأهلى فى التاسعة مساء اليوم الخميس، تحديا جديدا عندما يواجه فريق سموحة على ستاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة دورى nile.



أرقام كولر

أرقام كولر مع الأهلى

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 117 مباريات فاز فى 85 لقاءً، وتعادل فى 22 مباراة، وتلقى 10 هزائم، وسجل لاعبوه 226 هدف وتلقت شباكه 75، وخرج بشباك نظيفة فى 68 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صنداونز (5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بثمانية بطولات هى السوبر المحلى "ثلاثة مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرة" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.

ويسعى مارسيل كولر لقيادة المارد الأحمر للتتويج ببطولة الدورى ليحتفل ببطولته التاسعة مع المارد الأحمر كما سوف يسعى للحفاظ على قطار انتصاراته المتتالية الذى وصل للمباراة رقم 19 فيما سوف يفتش الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الاهلى عن مواصلة التألق وحسم لقب هداف الدورى المصرى بعدما وصل للهدف رقم 18 فى قمة ترتيب الهدافين.

فاز الأهلى على المقاولون العرب برباعية دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدورى فيما فاز سموحة على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى أخر ظهور بالمسابقة.

ويستمر غياب على معلول وعمرو السولية للإصابة بينما يغيب كل من كريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء بسبب المشاركة مع المنتخب الأولمبى فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024