شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو و النني وصابر على رأس قائمة منتخب مصر الأولمبي أمام المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم بقيادة روجيريو ميكالي مباراة المغرب مباراته في السادسة مساء اليوم أمام المغرب بالقوة الضاربة التي تضم محمد النني و أحمد سيد زيزو ومحمود صابر في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع.

استقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام المغرب علي الميدالية البرونزية.

تنطلق مباراة المنتخب الأولمبي أمام المغرب في سباق تحديد صاحب الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في تمام الساعة الـ 6:00 من مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة و الساعة الـ 7:00 مساء اليوم بتوقيت الإمارات.

تنقل قنوات بي إن سبورتس والكاس القطرية والرياضية المغربية مباراة المنتخب الأولمبي أمام نظيره المغربي في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية في باريس 2024.

يعتمد ميكالي في تشكيل المنتخب الأولمبي اليوم علي التوازن بين الدفاع والهجوم لمنع لاعبي المغرب من الوصول لمرمي حمزة علاء رغم النقص العددي في صفوف الفراعنة بعد تأكد غياب أحمد عيد الظهير الأيمن بسبب الإصابة أيضا طرد عمر فايد في المباراة الأخير أمام فرنسا مما جعل هناك فجوة في الدفاع أجبرت ميكالي علي إجراء بعض التغييرات.

ومن المتوقع أن يخوض المنتخب الأولمبي مباراة اليوم أمام المغرب بتشكيل مكون من :

حراس المرمي: حمزة علاء

الدفاع: كريم الدبيس وحسام عبد المجيد ومحمد طارق و محمد شحاتة

الوسط: محمد النني و أحمد نبيل كوكا ومحمود صابر

الهجوم: إبراهيم عادل و أسامة فيصل وأحمد مصطفي زيزو.

وتعتبر مواجهة مصر مع المغرب هي المواجهة العربية الثانية للفراعنة في الأولمبياد، حيث كانت الأولى في نسخة 1992 حينما التقى منتخب مصر نظيره القطري، وقتها تأهلت أربعة منتخبات عربية إلى نسخة إسبانيا 1992، وهي المغرب ومصر وقطر والكويت، وأسفرت حينها القرعة عن تواجد مصر وقطر، في المجموعة الثانية، إلى جانب إسبانيا وكولومبيا، وتواجه المنتخبان المصري والقطري، وآلت الكفة لصالح “العنابي” الذي أطاح بمصر بهدف دون رد،