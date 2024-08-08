شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين أمل المصارعة في أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

رغم وداع أكثر من لاعب من لاعبى منتخب المصارعة ، منافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بباريس، إلا أن الأمل مازال مستمر في تحقيق إنجاز للعبة المصارعة في الاولمبياد.

وتشارك المصارعة فى أولمبياد باريس بقائمة تضم 11 لاعب ولاعبة، ودع المنافسات حتى الان كلا من محمد إبراهيم كيشو من أول مباراة، وجمال عبد الناصر و محمود خالد، مؤمن ربيع، محمد مصطفى ، ندى مدنى، بينما ودع عبد اللطيف منيع و محمد جبر من مباراة البرونزية.

ويتبقى للمصارعة 3 لاعبين لم تبدأ منافساتهم حتى الان وهم عمرو رضا في وزن تحت 74 كجم، ضياء جودة وزن 125 كجم، بالإضافة إلى مصطفى الدرس وزن 97 كجم.

ومن المنتظر أن يحقق أحد الثلاثى التأهل الى الأدوار المتقدمة ليكونو أمل بعثة المصارعة بعد وداع باقى اللاعبين خلال الأيام الماضية.

ومن المقرر أن يخوض عمرو رضا وضياء جودة المنافسات غدا الجمعة، على أن يخوض مصطفى الدرس المنافات بعد غد السبت