شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة المنتخب الأولمبي فى لقاء التتويج بالبرونزية أمام المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر الأولمبى بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، لخوض مباراة مصيرية، عندما يلتقي بنظيره المغربي في مواجهة عربية خالصة لتحديد المركز الثالث في السادسة مساء اليوم ، بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

س ..ما هو موعد مباراة مصر والمغرب ؟ج ..يلتقي المنتخب المصري الأولمبي مع نظيره المغربي في مباراة البرونزية بأولمبياد باريس، في مباراة عربية خالصة اليوم الخميس في السادسة مساء. س..ما هو التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ؟ج ..من المتوقع أن يخوض المنتخب الأولمبي مباراة اليوم أمام المغرب بتشكيل مكون من :حراس المرمي: حمزة علاءالدفاع: كريم الدبيس وحسام عبد المجيد ومحمد طارق و محمد شحاتةالوسط: محمد النني و أحمد نبيل كوكا ومحمود صابرالهجوم: إبراهيم عادل و أسامة فيصل وأحمد سيد زيزو.تشهد قائمة منتخب مصر غياب عمر فايد مدافع الفريق بسبب الطرد و أحمد عيد للإصابة .

س ..ما هي القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي و منتخب المغرب

ج .. تنقل مباراة منتخب مصر أمام المغرب علي قنوات بي إن سبورت إكسترا 2 و قناة الكاس 1 و المغربية الرياضية، وقناة السادسة الشبابية الجزائرية

س ..ما هي نتائج مباراتي مصر والمغرب في نصف النهائي؟ج ..خسر المنتخب الأولمبي أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 3-1 في مباراة الدور نصف النهائي، بينما خسر المنتخب المغربي أمام إسبانيا بنتيجة 2-1، ليلتقي المنتخبان للمنافسة على المركز الثالث. س .. ما هي أبرز انجازت المنتخب الأولمبى في الأولمبياد؟ج .. سبق أن لعب المنتخب الأولمبي على برونزية الأولمبياد مرتين من قبل الأولى عام 1928، وخسر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من إيطاليا بنتيجة قاسية 11 / 3.وخسر منتخب مصر من الأرجنتين بنتيجة 6 / 0 في نصف نهائي الأولمبياد ليلعب مباراة البرونزية ويخسرها ويفشل في الفوز بميدالية أولمبية للمرة الأولى.وفي المرة الثانية لعب منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد 1964، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في المونديال أمام ألمانيا ولكنه خسر المباراة بنتيجة 3 / 1.وخسر منتخب مصر من المجر بنتيجة 6 / 0 في نصف نهائي الأولمبياد ليلعب مباراة البرونزية ويخسرها ويفشل للمرة الثانية على التوالي في الفوز بميدالية أولمبية.وخسر المنتخب الأولمبي من إسبانيا بنتيجة 3 / 1 في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 ، حيث كان طرد عمر فايد نجم الفراعنة نقطة تحول في المباراة، بعدما تعادل الفريقان بهدف لكل منهما.