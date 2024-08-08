شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس..الجندي ينهى منافسات السلاح ضمن الخماسى الحديث فى المركز الأول والان مع تفاصيل الخبر

أنهي أحمد الجندي لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث ، منافسات السلاح ضمن أحد ألعاب الخماسي الحديث في المركز الأول برصيد 250 نقطة، في دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بباريس 2024 .

فى المقابل احتل مهند شعبان لاعب المنتخب أيضا، المركز العاشر فى المنافسات برصيد 225 نقطة تم تحقيقها فى المنافسات .

هذا مع العلم إن السلاح هي أول رياضة من منافسات الخماسي الحديث ويتبقى رياضات السباحة وركوب الخيل والرماية والجري المقرر إقامتهم يومي الجمعة والسبت لتحديد المتوجين بالميداليات.

وكشف أحمد الجندى لاعب الخماسى الحديث ، عن طموحه فى التتويج بـ ميدالية جديدة فى باريس فى إنجاز جديد يحسب له، بحسب ماوصفه وعلى خلفية سايق حصوله على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020 ، جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده الاتحاد الدولي للخماسي الحديث برئاسة كلاوس شورمان قبل انطلاق منافسات اللعبة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقامة خلال الفترة من 26 يوليو الجارى حتى 11 أغسطس.