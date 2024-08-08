شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب أحمد سامى أمام الأهلى قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، مواجهة جديدة أمام الأهلى في التاسعة مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة دورى nile.



كشف حساب أحمد سامى أمام الأهلى

أرقام أحمد سامى أمام الأهلى

وتعد مباراة اليوم هي الحادية عشر لأحمد سامى أمام الأهلى، حيث سبق أن واجه الاهلى في 10 مباريات سابقة، فاز في لقاء وحيد وتعادل في 3 مواجهات وخسر 6 مباريات، وانتهت آخر مباراة لأحمد سامى مع الأهلى بالتعادل السلبى مع سموحة.

فى المقابل يرفع أحمد سامى المدير الفنى لسموحة شعار الخروج الامن أمام حامل اللقب حيث تسعى الكتيبة السكندرية لتعطيل احتفالات المارد الأحمر بالتتويج بالدورى عن طريق إيقاف قطار انتصارات الاهلى وخطف النقاط الثلاث على شط الإسكندرية.

يحتل سموحة المركز السادس برصيد 48 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 9 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.

فيما يحتل الأهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدورى برصيد 78 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز فى 25 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 70 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.