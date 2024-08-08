شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الإسماعيلي وسموحة 24 ساعة فى دور الـ16 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر تأجيل مباراة الإسماعيلي وسموحة في دور الـ16 لبطولة كأس مصر لتقام يوم 21 أغسطس الجاري بدلا، من يوم 20 في السادسة مساءً بإستاد الإسماعيلية .

حددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة تحت إشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة مواعيد مباريات دور الـ16 لكأس مصر وجاءت كالتالي:

الخميس 8 / 8 / 2024

بيراميدز – أبو قير للأسمدة

– الترسانة - الجونة

الجمعة 9 / 8 / 2024

البنك الأهلي – المصري

الثلاثاء 20 / 8 / 2024

الأهلى و فاركو

مودرن سبورت – إنبي

الأربعاء 21 / 8 / 2024

سيراميكا – زد

الزمالك – طلائع الجيش.