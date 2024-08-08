شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الإسماعيلي وسموحة 24 ساعة فى دور الـ16 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقرر تأجيل مباراة الإسماعيلي وسموحة في دور الـ16 لبطولة كأس مصر لتقام يوم 21 أغسطس الجاري بدلا، من يوم 20 في السادسة مساءً بإستاد الإسماعيلية .
حددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة تحت إشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة مواعيد مباريات دور الـ16 لكأس مصر وجاءت كالتالي:
الخميس 8 / 8 / 2024
بيراميدز – أبو قير للأسمدة
– الترسانة - الجونة
الجمعة 9 / 8 / 2024
البنك الأهلي – المصري
الثلاثاء 20 / 8 / 2024
الأهلى و فاركو
مودرن سبورت – إنبي
الأربعاء 21 / 8 / 2024
سيراميكا – زد
الزمالك – طلائع الجيش.
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