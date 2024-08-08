اخبار الرياضه

تأجيل مباراة الإسماعيلي وسموحة 24 ساعة فى دور الـ16 لكأس مصر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الإسماعيلي وسموحة 24 ساعة فى دور الـ16 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر تأجيل مباراة الإسماعيلي وسموحة في دور الـ16 لبطولة كأس مصر لتقام يوم 21 أغسطس الجاري بدلا، من يوم 20 في السادسة مساءً بإستاد الإسماعيلية .

حددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة تحت إشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة مواعيد مباريات دور الـ16 لكأس مصر وجاءت كالتالي:

الخميس 8 / 8 / 2024
بيراميدز – أبو قير للأسمدة
– الترسانة - الجونة

الجمعة 9 / 8 / 2024
البنك الأهلي – المصري
الثلاثاء 20 / 8 / 2024
الأهلى و فاركو
مودرن سبورت  – إنبي
الأربعاء 21 / 8 / 2024
سيراميكا – زد
الزمالك – طلائع الجيش.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements