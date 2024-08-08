شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام جوميز مع الزمالك قبل مواجهة زد اف سى الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك فى التاسعة مساء اليوم الخميس، تحديا جديدا مع الأبيض أمام نظيره زد اف سى على ستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة دوري nile.



أرقام جوميز مع الزمالك

أرقام جوميز مع الزمالك

لعب الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز 33 مباراة حقق 19 فوز وسبعة تعادلات وتلقى الخسارة 7 مرات وسجل لاعبوه 55 هدف وتلقت شباكه 28 هدفا وتوج مع الفارس الأبيض ببطولة الكونفدرالية.

وعكف جهاز الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز على دراسة فريق زد اف سى بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التى سيعمل على استغلالها لضمان تحقيق انتصار جديد بالمسابقة المحلية فى الأمتار الأخيرة.

ويسعى البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك لمواصلة تصحيح مسار فريقه بجدول الدورى عن طريق مواصلة الانتصارات مستعيناً بعدد من اللاعبين الشباب، وهى السياسة المتبعة من قبل الجهاز الفنى فى الفترة الأخيرة للوقوف على مستوى اللاعبين الشباب لحسم مصيرهم، خاصة أن الزمالك فقد فرصة المنافسة على بطولة الدورى بعدما انحصرت المنافسة بين الاهلى وبيراميدز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول الدورى برصيد 52 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 49 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.

وفى المقابل يحتل زد اف سى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 47 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 11 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.