شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس الكثير من الأخبار و الأحداث الرياضية الهامة، على رأسها تصدر أحمد الجندى لاعب الخماسى الحديث المركز الأول في منافسات السلاح بأولمبياد باريس ، وحضور الجالية المصرية مباراة المنتخب الأولمبى امام المغرب في نصف نهائي الاولمبياد، بالإضافة إلى مباريات الأهلى أمام سموحة، والزمالك امام زد.

تأجيل مباراة الإسماعيلي وسموحة 24 ساعة فى دور الـ16 لكأس مصر

تقرر تأجيل مباراة الإسماعيلي وسموحة في دور الـ16 لبطولة كأس مصر لتقام يوم 21 أغسطس الجاري بدلا، من يوم 20 في السادسة مساءً بإستاد الإسماعيلية .

أولمبياد باريس..الجندي ينهى منافسات السلاح ضمن الخماسى الحديث فى المركز الأول

أنهي أحمد الجندي لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث ، منافسات السلاح ضمن أحد ألعاب الخماسي الحديث في المركز الأول برصيد 250 نقطة، في دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بباريس 2024 .

أولمبياد باريس.. الجالية المصرية فى مباراة المنتخب الأولمبي أمام المغرب

تشهد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام منتخب المغرب تواجد عدد كبير من الجالية المصرية في مباراة المغرب المقرر لها السادسة مساء اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث "برونزية" والرابع في أولمبياد باريس 2024.

الزمالك يخشى مفاجأت زد الليلة بالدوري

يواجه الزمالك نظيره زد اف سى في التاسعة مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

المنتخب الأولمبي يواجه المغرب اليوم لحصد برونزية أولمبياد باريس

يلتقي منتخب مصر الأولمبي بقيادة مدربه البرازيلي روجيريو ميكالي، في السادسة مساء اليوم الخميس، نظيره المغربي في مواجهة عربية خالصة للتنافس على برونزية أولمبياد باريس، حيث خسر المنتخبان مواجهتي نصف النهائي، بعدما تفوقت إسبانيا على المغرب، بينما خسرت مصر أمام فرنسا.

الأهلى يسعى لإحكام قبضته على درع الدوري الليلة أمام سموحة على شط الإسكندرية

يدخل فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مع دقات التاسعة مساء اليوم الخميس أهم مبارياته المحلية هذا الموسم حينما يحل ضيفاً ثقيلا على نظيره سموحةعلى ستاد برج العرب بالاسكندرية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري المصري، في لقاء حسم التتويج بالدوري للمرة الثانية على التوالي والرابعة والأربعين في تاريخ القلعة الحمراء.

الزمالك يطالب زد بنسبة إعادة بيع عمر خضر لأستون فيلا الإنجليزى

طلب مسئولو نادى الزمالك من نظرائهم بنادى زد نسبة النادى من إعادة بيع عمر خضر لاعب الفريق السابق إلى نادى أستون فيلا الإنجليزى، والتى تبلغ 20% من قيمة عقده.