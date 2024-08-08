شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنوفية بطل دوري الجامعات لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت فعاليات بطولة كرة القدم لطلبة الجامعات التي ينظمهما الاتحاد الرياضي للجامعات بنظام الدوري من دور واحد ضمن النسخة 51 من دورة الشهيد الرفاعي تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وحصدت جامعة المنوفية لقب البطولة بفارق المواجهات المباشرة بعد التساوي في عدد النقاط مع جامعة بنها برصيد 6 نقاط خلال ختام الدورة المجمعة التي أقيمت على ستاد جامعة المنوفية.

وحصلت جامعة القاهرة على المركز الثالث برصيد 4 نقاط، حيث أسفرت نتائج الجولة الأخيرة عن فوز المنوفية على بورسعيد 2-0، وفوز بنها على القاهرة بنتيجة 3-2.

وقد اشاد الدكتور مصطفى بيومي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتنمية المستدامة ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات بقوة المنافسة بين الفرق المتبارية في البطولة والإثارة التي جاءت عليها نتيجة اللقاءات بدليل حسم اللقب في الجولة الأخيرة وبفارق المواجهات المباشرة.

وقد قام كلا من الدكتور ناصر عبد الباري، نائب رئيس جامعة المنوفية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم غريب عميد كلية التربية الرياضية السابق بجامعة المنوفية بتوزيع الميداليات وكأس البطولة على لاعبي الفرق اصحاب المراكز الأولى.