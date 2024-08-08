شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو على يعتلى صدارة هدافى الأهلى قبل مواجهة سموحة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يعتلى الفلسطيني وسام أبو على مهاجم فريق الأهلى، صدارة ترتيب هدافى الأحمر فى التاسعة مساء اليوم الخميس، أمام فريق سموحة على ستاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة دورى nile.



وسام أبو على فى صدارة هدافى الأهلى

ترتيب هدافى الأهلى في الدورى

ويتصدر وسام أبو على ترتيب هدافى الأهلى برصيد 18 هدفا، فيما يأتي إمام عاشور في الوصافة برصيد 8 أهداف يليه الجنوب أفريقى بيرسى تاو بـ7 أهداف، ثم محمود عبد المنعم كهربا بـ5 أهداف، ثم الثنائى حسين الشحات والمغربى رضا سليم برصيد 4 أهداف.

ويسعى مارسيل كولر لقيادة المارد الأحمر للتتويج ببطولة الدورى ليحتفل ببطولته التاسعة مع المارد الأحمر كما سوف يسعى للحفاظ على قطار انتصاراته المتتالية الذى وصل للمباراة رقم 19 فيما سوف يفتش الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الاهلى عن مواصلة التألق وحسم لقب هداف الدورى المصرى بعدما وصل للهدف رقم 18 فى قمة ترتيب الهدافين.

فاز الأهلى على المقاولون العرب برباعية دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدورى فيما فاز سموحة على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى أخر ظهور بالمسابقة.

ويستمر غياب على معلول وعمرو السولية للإصابة بينما يغيب كل من كريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء بسبب المشاركة مع المنتخب الأولمبى فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.