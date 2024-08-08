التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأولمبي أمام المغرب على الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي منتخب مصر الأولمبي نظيره المغربي اليوم الخميس في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع وتحديد الفائز بالميدالية البرونزية، في أولمبياد باريس 2024.

وخسر منتخب مصر أمام فرنسا بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور نصف النهائي، وسقط منتخب المغرب أمام إسبانيا في نفس الدور.

أهداف مصر وفرنسا

أحرز محمود صابر هدف منتخب مصر في الدقيقة الـ62، وعدل جون فيليب ماتيتا النتيجة للديوك في الدقيقة الـ83، ليلجأ المنتخبان إلى الأشواط الإضافية.

وتحصل المدافع عمر فايد على البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ92، ليُكمل الفراعنة المباراة بـ10 لاعبين.

وخطف ماتيتا هدف الفوز القاتل للمنتخب الفرنسي في الدقيقة الـ99، واختتم مايكل أوليز أهداف فرنسا في الدقيقة الـ109.

وبتلك النتيجة سيخوض منتخب مصر الأولمبي مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية أمام نظيره المغربي. ##

موعد مباراة مصر والمغرب في أولمبياد باريس

ستكون مباراة مصر والمغرب اليوم الموافق 8 من شهر أغسطس الجاري، وبالتحديد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة. ##

موعد مباراة نهائي أولمبياد باريس 2024 بين إسبانيا وفرنسا

وتنطلق صافرة نهائي أولمبياد باريس 2024 غدًا الجمعة، الموافق 9 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة. ##

وانطلقت منافسات دورة الألعاب الأولمبية «أولمبياد باريس 2024» في نسختها رقم 33 يوم الجمعة قبل الماضي، الموافق 26 من شهر يوليو المنصرم وتنتهي في الحادي عشر من شهر أغسطس الجاري. ##

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد المغرب

وأيضًا يمكن مشاهدة مباراة مصر والمغرب مجانًا عبر القنوات المفتوحة لمباراة الفراعنة أمام أسود الأطلس وهما:

المغربية الرياضية.

السادسة الشبابية الجزائرية.

القناة الناقلة لمباراة مصر ضد المغرب

من المقرر أن تكون القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد المغرب، هي شبكة قنوات «بي إن سبورتس إكسترا 1» الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأولمبي أمام المغرب

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد شحاتة - محمد طارق - حسام عبد المجيد - كريم الدبيس.

خط الوسط: محمد النني - أحمد نبيل "كوكا" - محمود صابر.

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - إبراهيم عادل - أسامة فيصل.