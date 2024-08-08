شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن خالد "جبنة" ينتقل إلى العربى الكويتى فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

وقع عبد الرحمن خالد جبنة لاعب المقاولون العرب، على عقود انتقاله إلى فريق العربي الكويتي في صفقة انتقال حر، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع المقاولون العرب دون تجديد.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة الإسماعيلي الثلاثاء المقبل في اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد الإسماعيلية بمنافسات الأسبوع الـ 33 وقبل الأخير من عمر مسابقة الدوري.

وهبط فريق المقاولون العرب إكلينيكياً إلى دوري المحترفين للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها ذئاب الجبل أمام الأهلي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 23 والمؤجلة من الدوري.

ويتبقى لذئاب الجبل مباراتين فقط في الدوري، أمام الإسماعيلي والجونة، في حال الفوز بهما لن يتخطى حاجز الـ31 نقطة، وهو نفس رصيد فريق فاركو في الوقت الحالي، حيث يصب فارق الأهداف في مصلحة الفريق البرتقالي.

ويحتاج المقاولون العرب إلى تعثر فاركو بالهزيمة في آخر مباراتين، وتوقف رصيده عند النقطة 31، بالإضافة إلى فوز المقاولون بآخر مباراتين بشرط أن يقلص فارق الأهداف مع فاركو الذي يصب فى صالح فاركو، فى ظل التساوي فى المواجهات المباشرة بين الفريقين بعدما انتهت مباراتيهما بالتعادل الإيجابي 1-1.