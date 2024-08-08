شكرا لقرائتكم خبر عن النني وعادل وصابر في تشكيل المنتخب الأولمبي أمام المغرب بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي تشكيل فريقه في مواجهة منتخب المغرب في سباق تحديد صاحب الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في تمام الساعة الـ 6:00 من مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة.

وجاء التشكيل كالتالي :

حراس المرمي: حمزة علاء

الدفاع: كريم الدبيس وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد شحاتة

الوسط: محمد النني وأحمد نبيل كوكا ومحمود صابر

الهجوم: إبراهيم عادل وأسامة فيصل وأحمد مصطفى زيزو.

تشهد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام منتخب المغرب تواجد عدد كبير من الجالية المصرية في مباراة المغرب المقرر لها السادسة مساء اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث " برونزية" و الرابع في أولمبياد باريس 2024.تنقل قنوات بي إن سبورتس و الكاس القطرية والرياضية المغربية مباراة المنتخب الأولمبي أمام نظيره المغربي في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية في باريس 2024.

وتعتبر مواجهة مصر مع المغرب هي المواجهة العربية الثانية للفراعنة في الأولمبياد، حيث كانت الأولى في نسخة 1992 حينما التقى منتخب مصر نظيره القطري، وقتها تأهلت أربعة منتخبات عربية إلى نسخة إسبانيا 1992، وهي المغرب ومصر وقطر والكويت، وأسفرت حينها القرعة عن تواجد مصر وقطر، في المجموعة الثانية، إلى جانب إسبانيا وكولومبيا، وتواجه المنتخبان المصري والقطري، وآلت الكفة لصالح “العنابي” الذي أطاح بمصر بهدف دون رد.