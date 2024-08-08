شكرا لقرائتكم خبر عن قصة ميدالية أولمبية.. أحمد الجندى ينتزع فضية طوكيو فى الخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

لكل ميدالية أولمبية حصدها نجوم الرياضة في الألعاب المختلفة قصة طويلة من الكفاح والمثابرة، خلال الطريق الطويل إلى منصة التتويج لرفع علم بلدانهم عالياً خفاقاً في المحافل الدولية، وقصة اليوم عن الميدالية الفضية التي توج بها البطل المصري أحمد الجندي في الخماسي الحديث.

ولد أحمد الجندى في عام 2000، ولعب لنادى الشمس، ودرس بالأكاديمية البحرية، وبدأ البطل المصري ممارسة الخماسى فى سن صغير، وتدرج فى البطولات حتى شارك ببطولة أولمبياد الشباب.

حصل على لقب أفضل لاعب فى العالم فى الناشئين مرتين على التوالي، كما فاز بجائزة بن راشد آل مكتوم فى الابداع الرياضى.

توج عام 2018 بذهبية أولمبياد الشباب، كما توج ببرونزية بطولة العالم للكبار، وحصل على ذهبية بطولة العالم للشباب وذهبية بطولة العالم للناشئين محققا الثلاثية التاريخية.

حفر اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ الخماسى بعدما توج بفضية أولمبياد طوكيو 2020 بعد إنجازاته القوية التى حققها مع منتخب بلاده فى كل المشاركات، بالإضافة إلى الفوز بلقب أفضل ناشئ فى العالم.