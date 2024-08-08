شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى وسموحة فى الدورى قبل لقاء الليلة؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق الأهلى فى التاسعة مساء اليوم الخميس، فريق سموحة على استاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة دورى nile.



ماذا قدم الأهلى وسموحة فى الدورى

ماذا قدم الأهلى وسموحة فى الدورى

يحتل الأهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدورى برصيد 78 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز فى 25 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 70 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 48 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 9 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.

ويحتاج الأهلى نقطة واحدة من أجل الاحتفاظ بلقب الدورى للنسخة الثانية على التوالى، حيث سيعنى وصوله إلى النقطة 79 حسم تتويجه بالمسابقة رسميا هذا الموسم، بغض النظر عن نتائج أقرب ملاحقيه بيراميدز.

ويتبقى لـ فريق الأهلى، مباريات وزد وإنبى ومودرن سبورت فى بطولة الدورى المصرى موسم 2023 /2024، بينما يتبقى لبيراميدز، مواجهات والداخلية وطلائع الجيش.