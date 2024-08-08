شكرا لقرائتكم خبر عن حسن المستكاوي: المنتخب الأولمبى قدم مباراة أمام فرنسا الأجمل منذ عام 2010 والان مع تفاصيل الخبر

أكد حسن المستكاوي الناقد الرياضي، أن منتخب مصر الأولمبي قدم واحدة من أجمل وأدق مباريات المنتخب المصري منذ عام 2010 حتى الان خلال مواجهة فرنسا خاصة في الشوط الأول من المباراة، موضحا أن القوة والاداء كانت له في الشوط الأول ولكن في الشوط الثاني كانت السيطرة فرنسية.

وأضاف حسن المستكاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الاعلامية دينا عصمت، على قناة دي ام سي، أن عناصر القوة في المنتخب الأولمبي واضحة جدا ولا بد من تقريب الخطوط وتكثيف الدفاع، مطالبا بتوزيع اللاعبين جهدهم خلال سير مباراة المغرب وعدم تركيز الجهد في فترة واحدة فقط.

وأعلن البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي تشكيل فريقه في مواجهة المغرب في سباق تحديد صاحب الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في تمام الساعة الـ 6:00 من مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة و الساعة الـ 7:00 مساء اليوم بتوقيت الإمارات.

