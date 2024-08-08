"بث مباشر".. مباراة مصر والمغرب في برونزية أولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يترقب عشاق كرة القدم والجماهير المصرية، مشاهدة مباراة المنتخب الأولمبي المصري أمام نظيره المغربي في تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024.

قنوات مجانية تنقل مباراة مصر والمغرب

وتنطلق مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره المغربي، في السادسة مساء على ملعب لابوجوار في فرنسا، لتحديد صاحب الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024.

ويتطلع المنتخب المصري في تحقيق الميدالية الأولى في التاريخ لمصر والعرب، ونفس الأمر للمنتخب المغربي.

وخسر منتخب مصر الأولمبي في المباراة الماضية أمام فرنسا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما خسر منتخب المغرب من إسبانيا بنتيجة (2\1).

وسوف تنقل مباراة مصر والمغرب عبر قناتي بي إن سبورتس إكسترا والكأس القطرية بشكل مجاني عبر القمر الصناعي نايل سات.

القناة الناقلة لمباراة مصر والمغرب

قناة bein sports xtra hd

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604 - 11054

الاستقطاب: H (أفقي)

معدل الترميز: 27500

قناة الكأس القطرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11919

الاستقطاب: H (أفقي)

معدل الترميز: 27500

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