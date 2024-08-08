زيزو وإبراهيم عادل يقودان هجوم المنتخب الأولمبي أمام المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن البرازيلي ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، تشكيل الفراعنة الصغار لمواجهة منتخب المغرب في السادسة مساء اليوم، في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: كريم الدبيس - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد شحاتة.

خط الوسط: محمد النني - أحمد نبيل "كوكا" - محمود صابر.

خط الهجوم: إبراهيم عادل - أسامة فيصل - أحمد سيد "زيزو".

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