"لاعبة تطلب حبيبها للزواج".. مواقف رومانسية لنجمات أولمبياد باريس (صور وفيديوهات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

"تنبض بالحب وتجذب الناس من كل مكان حول العالم للاستمتاع بأوقاتهم الرومانسية".. هكذا عُرفت العاصمة الفرنسية باريس، التي تستضيف الحدث الأهم في الفترة الحالية، دورة الألعاب الأولمبية، لذا وجد جميع المشاركين طريقهم لصنع لحظتهم الخاصة في "مدينة الحب".

وكانت الصينية هوانج ياكيونج، إحدى الفائزات بالذهبين، الميدالية الذهبية واللحظة السعيدة مع من تحب، فبعدما توجت بالذهبية في منافسات الزوجي المختلط بمسابقة الريشة الطائرة، عرض عليها ليو يوتشين صديقها ولاعب الفريق الصيني لزوجي الرجال، الزواج، لترد فورا بتأثير المكان الذي تقف فيه بالموافقة.

ولم يكن هذا عرض الزواج الوحيد في مدينة الحب وبالمعنى الأدق "أولمبياد باريس"، إذ انتشر مقطع فيديو للرياضي الأولمبي جاستن بيست، بعد تتويجه بالذهبية مع فريق التجديف الأمريكي، وهو يتقدم لخطبة حبيبته "ليني دنكان"، من أمام برج إيفل.

واستغل لاعب كرة اليد الأرجنتيني بابلو سيمونيت هو الآخر، أولمبياد باريس، لطلب الزواج من حبيبته لاعبة الهوكي بيلار كامبوي، أمام الجهازين الفنيين لمنتخبي بلاده لكرة اليد والهوكي، وسط تصفيق من الجميع.

وعكس المعتاد وبتأثير مدينة باريس، تقدمت العداءة أليس فينو للزواج من صديقها برونو مارتينيز، بعدما احتلت المركز الرابع في منافسات 3 آلاف متر موانع للسيدات، وفور انتهاء السباق في ستاد "دو فرانس"، تقدمت إلى صديقها الإسباني برونو مارتينيز الذي كان يشجعها من المدرجات، ورصدتها العدسات وهي تعانقه، قبل أن تفتح علبة ما وتجثو على ركبة واحدة وتطلب منه الزواج.

وقالت أليس لـ "ليكيب": "قلت لنفسي إنني سأتقدم له في حال أنهيت السباق في أقل من 9 دقائق، وهو رقمي المفضل، وأننا قضينا 9 أعوام مع بعض كذلك، لا أحب أن أقلد الناس، ولأنه لم يتقدم للزواج مني بعد قلت لنفسي إن القرار يعود ليس إذا، لذلك منحته دبوسا كنت أرتديه أثناء المنافسات مكتوب عليه "الحب موجود في باريس".

وبدأت اللحظات الرومانسية في أولمبياد باريس، من حفل الافتتاح، حينما اعتذر البطل الأولمبي الإيطالي جيانماركو تامبيري لزوجته، بسبب خسارة خاتم زواجه، الذي سقط منه في نهر السين، وكتب اللاعب عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "أنا آسف حبي، أنا آسف جدا، رأيت الخاتم يطير، تبعته بنظرة حتى رأيته يرتد داخل القارب، بصيص أمل، لكن لسوء الحظ، كان الارتداد في الاتجاه الخاطئ ليطفو أكثر من ألف مرة في الهواء، رأيته يغوص في الماء كما لو كان هذا هو المكان الوحيد الذي أراد أن يكون فيه".

وأضاف: "لحظات قليلة استمرت إلى الأبد، لكن إذا كان من المفترض أن يحدث، إذا كنت سأفقد هذا الإيمان حقًا، فلا يمكنني تخيل مكان أفضل، سيبقى إلى الأبد في مجرى نهر مدينة الحب، طار بعيدًا بينما حاولت حمل الألوان الثلاثة للعلم الإيطالي إلى أعلى مستوى ممكن خلال حفل افتتاح أهم حدث رياضي في العالم".

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