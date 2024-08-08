"نقطة خلاف تفصل الصفقة".. تطورات مفاوضات نيس لضم "عبدالمنعم" من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تطورات مفاوضات نادي نيس الفرنسي، لضم محمد عبدالمنعم مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وظهر محمد عبدالمنعم بشكل مميز خلال الفترة الحالية رفقة الفريق الأحمر، ونجح في التتويج بالعديد من البطولات، بجانب تواجد بشكل أساسي في تشكيلة منتخب مصر.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "الأمور تقترب من الحسم، وهناك تقارب مادي بين الطرفين، من أجل إتمام صفقة محمد عبدالمنعم".

أضاف: "صفقة محمد عبد المنعم ستنتهي بين 3.5 إلى 4 مليون يورو، ونقطة الخلاف حاليا بين الأهلي ونيس تتمثل في قيمة نسبة إعادة البيع، وهي التي ستحسم الصفقة رسميًا فور الاتفاق عليها".

جدير بالذكر، أن محمد عبدالمنعم خرج من قائمة الأهلي لمواجهة سموحة اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز، لوجه نظر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، الذي يرغب في إراحته.

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