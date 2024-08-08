لحظة بلحظة.. منتخب مصر الأولمبي ضد المغربي.. 0-2 نهاية الشوط الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-يوسف محمد:

يلاقي منتخب مصر الأوليمبي نظيره منتخب المغرب، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية، في أولمبياد باريس 2024.

ويدخل المنتخب المصري المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: كريم الدبيس - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد شحاتة.

خط الوسط: محمد النني - أحمد نبيل "كوكا" - محمود صابر.

خط الهجوم: إبراهيم عادل - أسامة فيصل - أحمد سيد "زيزو".

ويمكن متابعة مباراة منتخب مصر الأولمبي والمغرب لحظة بلحظة، من خلال التالي:

انطلاق المباراة

الدقيقة 2: هجمة خطيرة لمنتخب المغرب ودفاع منتخب مصر يخرج الكرة.

الدقيقة 5: هجمة خطيرة لمنتخب مصر بعد تسدية من أسامة فيصل من داخل منطقة الجزاء، والكرة تصطدم بالقائم.

الدقيقة 9: تسديدة قوية من أحمد سيد زيزو يتصدى لها حارس مرمى منتخب المغرب.

الدقيقة 10: توقف اللعب لإصابة لعلاج لاعب منتخب مصر أحمد سيد زيزو.

الدقيقة 11: تبديل اضطراري لمنتخب مصر بخروج أحمد سيد زيزو ونزول مصطفى سعد بدلاً منه.

الدقيقة 15: هجمة خطيرة لمنتخب المغرب يتصدى لها دفاع منتخب مصر.

الدقيقة 18: عرضية من الجانب الأيمن لمنتخب المغرب تصدى لها دفاع منتخب مصر.

الدقيقة 20: عرضية من الجانب الأيسر لمنتخب المغرب يخرجها دفاع منتخب مصر لركلة ركنية.

الدقيقة 23: عبد الصمد الزلزولي يسجل الهدف الأول لمنتخب المغرب، بعد تصويبة متقنة من على حدود منطقة الجزاء.

الدقيقة 25: سفيان رحيمي يسجل الهدف الثاني لمنتخب المغرب في مرمى منتخب مصر الأولمبي.

الدقيقة 29: اشتباكات بين لاعبي منتخب مصر الأوليمبي ولاعبي منتخب المغرب.

الدقيقة 31: بطاقة صفراء لإبراهيم عادل لاعب منتخب مصر الأوليمبي بعد تدخل قوي على أشرف حكيمي.

الدقيقة 34: ضربة حرة مباشرة لمنتخب مصر من على حدود منطقة جزاء منتخب المغرب.

الدقيقة 39: إيقاف المباراة لعلاج سفيان رحيمي لاعب منتخب المغرب الأولمبي.

الدقيقة 41: تسديدة من محمود صابر لاعب منتخب مصر الأوليمبي تخرج بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 45: الحكم يحتسب 6 دفائق وقت بدل ضائع:

الدقيقة 47: هجمة خطيرة لمنتخب مصر بعد عرضية من محمد شحاتة يخرجها دفاع منتخب المغرب.

الدقيقة 6+45: نهاية الشوط الأول بين منتخب مصر الأوليمبي ومنتخب المغرب.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 46: تبديل لمنتخب مصر الأوليمبي بخروج كريم الدبيس ودخول بدلاً منه أحمد عاطف قطة.

الدقيقة 51: بلال الخنوس يحرز الهدف الثالث لمنتخب المغرب في مرمى منتخب مصر الأوليمبي.

الدقيقة 55: تبديل ثالث لمنتخب مصر بخروج محمود صابر ودخول بدلاً منه زياد كمال.

الدقيقة 61: خطأ لصالح منتخب مصر الأمن على حدود منطقة الجزاء.