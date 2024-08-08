couples الدوري المصري "من زوجتي الأفضل إلى مصير مجهول".. حكاية حب محمد زيدان مع ميناس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

بعد فشل زواجه الأول، دخل محمد زيدان نجم بوروسيا دورتموند الألماني ومنتخب مصر الأسبق، في قصة حب جديد جمعته بزوجته الحالية ميناس صاحبة الملامح الأجنبية.

ويعد محمد زيدان زوجته ميناس من أكثر couples الكرة المصرية، جذباً لأنظار المشاهدين والمتابعين، فلا يترك الثنائي أي مناسبة دون التعبير عن حبهما وسعادتهما سوياً.

وتحدث الثنائي عن بداية تعارفهم :" اتعرفنا عن طريق عدد من الأصدقاء المشتركين بيننا، وبعد فترة قليلة جداً 6 أشهر فقط تم الزواج".

أنجب الثنائي ولد وحيد زيدان، ولكنه ليس الأول بالنسبة لنجم الكرة المصرية، فهو لديه طفلين من زوجته الأولي الدنماركية "شتينا" وهم آدم وليام.

وقال زيدان في تصريحات عبر برنامج "شيخ الحارة والجريئة":"مبسوط مع ميناس جداً، عايشين حياة مستقرة، الحياة مع الزوجة المصرية مختلفة تماماً وأفضل بكثيرعن الزوجة الأجنبية، لأنها تعلم عاداتنا وتقاليدنا".

فيما تحدثت ميناس عن زوجها في لقاء تلفزيوني سابق :" زيدان طيب وعلى نياته، وبيتعامل بتلقائية جداً، هو انسان بجد جميل".

وخلال احتفاله بعيد زواجهم كتب زيدان رسالة رومانسية لها جاءت كالأتي:"منذ أن دخلتي حياتي فقد مُلئت بالحب والأحلام والسعادة، عيد زواج سعيد حبييبتي".‏

وفي ديسمبر عام 2022، تفاجيْ المتابعين بحذف الثنائي كافة الصور التي تجمعهما ببعض، بالإضافة إلى إلغاء متابعة بعضهم البعض، دون توضيح حتى الآن مصير قصة زواجهما.