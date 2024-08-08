"اشتباكات وإصابة زيزو".. المغرب تضع المنتخب الأولمبي في مأزق في الشوط الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

انتهي الشوط الأول بتقدم المغرب على المنتخب الأولمبي بهدفين نظيفين في المباراة التي تقام بينهما حالياً على ملعب لا البوجوار لتحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتقدم أسود الأطلس بالهدف الأول عن طريق عبدالصمد الزلزولي في الدقيقة 23، ثم أضاف سفيان رحيمي الهدف الثاني من رأسية قوية في الدقيقة 26.

وبعد تسجيل المغرب هدفين، ظهر لاعبو الفراعنة بتوتر وعصبية شديدة، مما أدي إلي اشتباك النني مع لاعبي أسود الأطلس، وكذلك تدخل إبراهيم عادل مع رحيمي وحصوله على بطاقة صفراء.

كما شهد العشر دقائق الأولى إصابة أحمد سيد زيزو ودخول الجهاز الطبي لأرضية الملعب، ليتم استبداله في الدقيقة 12 بنزول مصطفي سعد ميسي.

وخاض ميكالي المدير الفني للفراعنة المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: كريم الدبيس - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد شحاتة.

خط الوسط: محمد النني - أحمد نبيل "كوكا" - محمود صابر.

خط الهجوم: إبراهيم عادل - أسامة فيصل - أحمد سيد "زيزو".

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