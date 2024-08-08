شكرا لقرائتكم خبر عن تحية خاصة من لاعبي الأهلي لـ" مؤمن زكريا قبل مباراة سموحة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

حرص لاعبو الأهلي على تقديم تحية خاصة لمؤمن زكريا نجم الفريق الأحمر السابق ومدرب سموحة الحالي قبل مباراة الفريقين التي تجمعهما مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الـ٢٤ لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم فؤاد

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات، رضا سليم، وسام أبو علي

وتواجد على دكة البدلاء، مصطفى شوبير وعمر كمال وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمد هاني ومحمد عبد الله وأحمد عابدين وآدم ريندروف.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: طارق علاء - جاستيس أرثر - بركات حجاج - عبد الرحمن عامر

الوسط: دوكو دودو - عمرو قلاوة - محمد متولي كناريا

الهجوم: أبو بكر ليادي - حسام حسن - أحمد خالد

وتواجد على دكة بدلاء سموحة أمام الأهلي كل من: أحمد إيهاب، الحبيب أحمد حسن، محمد مصطفى ميدو، مصطفى البدري، حمدي علاء، محمد سعيد مكرونة، إسلام جابر، فادي فريد، محمد أشرف.

لعب الأهلي وسموحة 27 مباراة في تاريخ مواجهاتهما منذ صعود سموحة إلى الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2011، كانت المباراة الأولى يوم 2 ديسمبر 2010 وانتهت بالتعادل 1-1 أحرز للأهلي محمد أبو تريكة، وآخر مباراة في 28 نوفمبر الماضي وانتهت بالتعادل دون أهداف.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 14 مباراة، وفاز سموحة في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في تسع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 44 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

أكبر فوز للأهلي في لقاءات الفريقين 4- صفر موسم 2020-2021، 4-1 موسم 2021-2022، 4-2 موسم 2016-2017، كما حقق الفوز 3-1 ثلاث مرات، وأكبر فوز لسموحة كان 3- صفر موسم 2015-2016.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عبد الله السعيد برصيد 8 أهداف، يليه حسين الشحات ومحمد شريف برصيد 3 أهداف لكل منهما.