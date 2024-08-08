شكرا لقرائتكم خبر عن خروج مصطفى شلبى من مباراة الزمالك وزد بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

دفع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك بمحمد عاطف بدلاً من مصطفى شلبى بسبب إصابة الأخير في مباراة زد بالدقيقة 37 من عمر اللقاء المقام بينهما حالياً باستاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز (دورى nile).

في حراسة المرمى: محمود الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري – عمر جابر.

في خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – سيف جعفر – ناصر ماهر.

في خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عمر عبد العزيز وأحمد مجدي وحسن أبو المعاطي ومحمد السيد ومحمد عاطف ومهاب ياسر وحازم أسامة وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

تشكيل زد أمام الزمالك

في حراسة المرمى: عمرو حسام

في خط الدفاع: محمد إسماعيل، مصطفى العش، محمد علي، إسلام عبدالله

في خط الوسط: محمد رضا، محمد أشرف، بيتر موتوموسي.

في خط الهجوم: مصطفى زيكو، عبد الرحمن البانوبي، شادي حسين

بينما يتواجد على دكة بدلاء زد أمام الزمالك كل من: علي لطفي، محمد سمير، جمال، أحمد الصغيري، رأفت خليل نيمار، سوانيه، ماجاسا، يالو، ديلسون كاموني.

ترتيب الزمالك وزد في الدورى

يحتل الزمالك المركز الرابع بجدول الدورى برصيد 52 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 49 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.

وفى المقابل يحتل زد اف سى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 47 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 11 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.