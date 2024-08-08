شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يهزم الترسانة بركلات الترجيح ويتأهل لمواجهة بيراميدز فى ربع نهائي الكأس والان مع تفاصيل الخبر

حسم فريق الجونة بقيادة علاء عبد العال، تأهله إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر، عقب تغلبه على نادي الترسانة بركلات الجزاء الترجيحية في دور الـ 16 بنتيجة 2-0.

وشهدت ركلات الترجيح تألق أحمد مسعود حارس مرمى الجونة والذي تصدى لـ 3 ركلات بينما تكفل القائم الأيسر بصد الركلة الرابعة للترسانة، وفي المقابل تصدى عمر ساجد حارس مرمى الترسانة لركلة جزاء واحدة من لاعبي الجونة.

وكان الوقتين، الإضافي والأصلي، حسمهما التعادل السلبي بين الفريقين، بهذه النتيجة يتأهل الجونة إلى الدور ربع النهائي لمواجهة بيراميدز.

وشهدت الدقيقة 129 من عمر الشوط الإضافي الثاني إلغاء حكم المباراة هدفاً لصالح فريق الجونة، سجله حسن سمير لاعب الفريق الساحلي، وذلك بعد مراجعة الفار والذي أثبت اصطدام الكرة بيد حسن سمير قبل أن تتهيأ له ليسدده في المرمى.

وتأهل الجونة لهذا الدور بعدما تخطى نظيره بلدية المحلة بركلات الترجيح، فيما تأهل الترسانة على حساب المقاولون العرب بعد الفوز بهدف نظيف.

وبدأ الجونة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: عبدالجواد تعلب – عبدالله عبادي – أحمد عبدالرسول – محمد عماد.

خط الوسط: نور السيد – إيمانويل لاكي – أشرف مجدي.

خط الهجوم: أيمن موكا – محمود العكش – أوكوروجي جابرييل.

بينما بدأ الترسانة المباراة بالتشكيل التالي:

عمر ساجد في حراسة المرمى

خط الظهر: خالد مسعد، محمد صبري، محمد شيكا، محمد خطر

خط الوسط: أحمد عماد، كريم خميس، محمد حمص.

الهجوم: أحمد كيشو، مصطفى ضاحي، إسلام فتحي.

ويخوض الترسانة المباراة بـ16 لاعبا فقط بعدما استغنى عن أكثر من 10 لاعبين وجاء خطاب اتحاد الكرة ليؤكد على خوض المباراة في هذا الموعد من أجل الإنتهاء سريعا من مباريات الكأس وهو ما أدى لإعتراض مجلس إدارة الشواكيش في البداية على موعد اللقاء، خاصة وأنه لن يستطيع إشراك اللاعبين الجدد .