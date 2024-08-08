شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان العلمين.. انطلاق سباقات السيارات في جو من المتعة والإثارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم الخميس، سباق السيارات في مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، ضمن عدد من الفعاليات الرياضية المميزة التي يشهدها المهرجان.

وانطلق سباق مصر الشرق الأوسط للسيارات براعية "REVEITUP" اليوم، بعد استعدادات كبيرة لظهوره بمظهر لائق بمهرجان العلمين الجديدة.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.