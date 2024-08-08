شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة والترسانة يتعادلان سلبيا بعد الوقت الإضافي ويحتكمان لركلات الترجيح بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الوقت الإضافي من عمر مباراة الجونة والترسانة، والتي تجمع الفريقين على ستاد حسن الشاذلي ملعب الشواكيش، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، بالتعادل السلبي بين الفريقين، ومن المقرر أن يحتكم الفريقان لركلات الترجيح لحسم النتأهل.

وشهدت الدقيقة 129 من عمر الشوط الإضافي الثاني إلغاء حكم المباراة هدفاً لصالح فريق الجونة، سجله حسن سمير لاعب الفريق الساحلي، وذلك بعد مراجعة الفار والذي أثبت اصطدام الكرة بيد حسن سمير قبل أن تتهيأ له ليسدده في المرمى.

وتأهل الجونة لهذا الدور بعدما تخطى نظيره بلدية المحلة بركلات الترجيح، فيما تأهل الترسانة على حساب المقاولون العرب بعد الفوز بهدف نظيف.

وبدأ الجونة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: عبدالجواد تعلب – عبدالله عبادي – أحمد عبدالرسول – محمد عماد.

خط الوسط: نور السيد – إيمانويل لاكي – أشرف مجدي.

خط الهجوم: أيمن موكا – محمود العكش – أوكوروجي جابرييل.

بينما بدأ الترسانة المباراة بالتشكيل التالي:

عمر ساجد في حراسة المرمى

خط الظهر: خالد مسعد، محمد صبري، محمد شيكا، محمد خطر

خط الوسط: أحمد عماد، كريم خميس، محمد حمص.

الهجوم: أحمد كيشو، مصطفى ضاحي، إسلام فتحي.

ويخوض الترسانة المباراة بـ16 لاعبا فقط بعدما استغنى عن أكثر من 10 لاعبين وجاء خطاب اتحاد الكرة ليؤكد على خوض المباراة في هذا الموعد من أجل الإنتهاء سريعا من مباريات الكأس وهو ما أدى لإعتراض مجلس إدارة الشواكيش في البداية على موعد اللقاء، خاصة وأنه لن يستطيع إشراك اللاعبين الجدد .