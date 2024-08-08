شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكشف مصير يوسف أوباما مع الزمالك "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكشف ”الخليج 365” مصير يوسف أوباما لاعب نادى الزمالك، مع القلعة البيضاء، قبل انتهاء عقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

ودخل يوسف أوباما في مفاوضات مع أحد أندية الدوري الممتاز غير المتواجدة بالقاهرة، ووصلت المفاوضات لمرحلة متقدمة، وينتظر أوباما انتهاء مباريات الزمالك بشكل رسمي هذا الموسم للإعلان عن وجهته الجديدة.

كما دخل أوباما في حسابات أحد الأندية الكبرى بالدوري ولا تزال المفاوضات جارية مع اللاعب لحسم مصيره، خاصة أنه سيكون لاعبا حرا بنهاية الموسم ويحق له الانتقال لأى نادٍ يختاره.

ويغيب يوسف أوباما عن مباراة الزمالك أمام زد، بسبب تواجده في محافظة الإسكندرية للاطمئنان على والده الذى يعانى من المرض، وليس لغيابه علاقة بمصير اللاعب نهائيا، خاصة أنه يؤدى بشكل جيد مع الزمالك حاليا ونجح في تسجيل هدفين في المباراة الأخيرة أمام إنبي.