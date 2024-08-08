شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الجزائرى يهنئ أحمد قندوسى بعد التتويج بكأس الرابطة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

هنأ الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اللاعب الدولي أحمد قندوسي بعد التتويج ببطولة كأس الرابطة المصرية مع فريق سيراميكا، عقب الفوز على فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وقال حساب الاتحاد الجزائري عبر حسابه على إنستجرام: "الاتحاد الجزائري لكرة القدم يهنئ اللاعب الدولي أحمد قندوسي بعد تتويجه بلقب كأس الرابطة المصرية".





وتوج فريق سيراميكا بكأس الرابطة المصرية بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء في إطار نهائي المسابقة، على استاد الدفاع الجوي.

ودخل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا في احتفالات كبيرة بعد التتويج بـ بطولة كأس الرابطة للمرة الثانية في التاريخ على حساب طلائع الجيش.

افتتح التسجيل لسيراميكا جون إيبوكا في الدقيقة 13 بعد عرضية متقنة من صديق أوجولا من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها النيجيرى بتسديدة مباشرة سكنت شباك طلائع الجيش في الزاوية اليسرى للمرمى، ثم تعادل كريم طارق للطلائع فى الدقيقة 43، وأضاف محمد تونى الهدف الثانى لسيراميكا في الدقيقة 71، قبل أن يحرز أحمد بلحاج الهدف الثالث في الدقيقة 76 من عمر المباراة.