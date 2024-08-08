معندناش منظومة ولا نظام.. تعليق ناري من إبراهيم فايق بعد فضيحة المنتخب الأولمبي

الشارقة - اميمة ياسر - علق الإعلامي إبراهيم فايق على خسارة المنتخب الأوليمبي الفادحة أمام المغرب بسداسية نظيفة في مباراة برونزية أولمبياد باريس ٢٠٢٤.

وكتب فايق على حسابه بالفيس بوك:

‏خسارة كارثية.. فرق واضح في كل حاجة.. احنا ناس بنشتغل اليوم بيومه.. ارزقيه على باب الله.. بنفرح باليومية اللي نخدها وبنكسل نشتغل تاني يوم.. ما هي بتيجي بالجدعنه والفهلوه.. أخطط ليه وارتب ليه واشتغل قبلها بسنين ليه؟!!

‏دي أقصى حاجة ممكن تتعمل في حالة اللاتخطيط دي.. جهود فردية من اللعيبة أحيانا.. رغبة تزيد وتقل.. نجاح مدرب بشكل أحادي جدا في ظل مقاومة لكل طلباته.. يعني إنت في حالة العبث دي اخدت كل حاجة تقدر تاخدها.

‏مستحيل تقدر تنافس المنظومة الجماعية اللي عندها خطة وأهداف واضحة وشكل ونشأة معينة بيوصل أعلى رتم فيها في البطولات الكبيرة علشان كده بكل تقدير ببارك للمنتخب المغربي.. حقهم وعن جدارة